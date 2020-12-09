В Прибайкалье подвели итоги фестиваля «Гэсэриада»

Фото: Центр культуры коренных народов Прибайкалья.

В Иркутской области завершился фестиваль «Гэсэриада». Как сообщили в Центре культуры коренных народов Прибайкалья, в этом году из-за пандемии организаторы вынуждены были провести его в несколько ином формате. В частности, пришлось отменить наиболее зрелищную часть - спортивные состязания Гэсэршинов по трем известным навыкам баатора: борьба, стрельба из лука, скачки. В итоге участники смогли представить свои таланты только в трех номинациях творческой части мероприятия. Это были конкурсы ёхоров, народной песни (Арадай дуун), а также Гэсэршинов, которые исполняли фрагменты эпоса «Гэсэр».

Также организаторы отметили, что новый формат позволил расширить географию участников фестиваля. Впервые к нему присоединились коллективы и солисты из Ольхонского, Усть-Удинского, Заларинского районов Прибайкалья, Ангарского городского округа. В целом мероприятие объединило 50 участников. Победители получили призы.

Напомним, что праздник «Гэсэриада» – это возрождение древних традиций бурятского народа на основе героического эпоса «Гэсэр», который повествует о сказочном богатыре - «искоренителе десяти зол в десяти странах света».