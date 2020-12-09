В Иркутской области прошел фестиваль детского творчества «Алтан Туяа»

Фото: Центр культуры коренных народов Прибайкалья.

В Прибайкалье завершился областной фестиваль детского творчества «Алтан Туяа» («Золотые лучики»). Как сообщили в Центре культуры коренных народов Прибайкалья, в связи с неблагоприятной обстановкой, связанной с распространением коронавирусной инфекции, мероприятие провели в онлайн-формате.

Конкурсная программа фестиваля включала номинации: «Уран үгэ» (конкурс художественного слова), Зүжэг» (конкурс театральных коллективов), «Хатар» (конкурс танцевальных коллективов), «Талын булжамуур» (вокальный конкурс).

Организаторы получили более 40 заявочных анкет и видеороликов. Члены жюри изучили все материалы и подвели итоги. В каждой номинации было по три призовых места. Также участники получили поощрительные призы.

Фестиваль «Алтан Туяа» направлен на популяризацию традиционной культуры бурят, выявление и поддержку талантливых детей. Мероприятие проводится ежегодно, зажигая все новые и новые звезды.