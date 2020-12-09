Названы причины высокой смертности от коронавируса в Иркутской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Увы, но каждый день от коронавируса в Приангарье умирают люди. Как сообщал сайт irk.kp.ru, по данным оперштаба на 9 декабря, число погибших от COVID-19 в регионе превысило тысячу.

- Смертность в Иркутской области от ковида составляет 3,4% при общероссийском показателе 5,1%, - сообщил во время депутатского штаба по предупреждению распространения коронавируса министр здравоохранения региона Яков Сандаков. - Цифры средние, но, конечно, ни о какой стабилизации речи нет. Меры, которые принимались в октябре-ноябре, действительно позволили достичь некоего баланса. Нет таких острых проблем со скорой помощью, все госпитализируются в срок, места в стационарах есть. Препаратами большинство обеспечено. Точечные вопросы мы решаем, амбулаторную суть настраиваем. Но летальность остается высокой.

Как отметил министр, в регионе работает комиссия по изучению летальных исходов. Предварительно причины уже известны.

- Первое - это поздняя госпитализация, - отметил Яков Сандаков. - Нельзя затягивать с обращением в поликлинику, нельзя заниматься самолечением. Когда люди старшего возраста приезжают с поражением легких 70% и больше, то прогноз хуже, чем у кого этот процент меньше. Самолечение опасно, оно приводит к тому, что препараты, которые затем используют клиники, уже не работают. Кроме того, где-то есть несоблюдение протоколов. Врачебный состав за это время очень сильно поменялся. Обучение на местах должно проводиться в постоянном режиме - это один из инструментов снижения летальности.

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