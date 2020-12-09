Стало известно, что полиция получит больше прав. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Государственная дума приняла в первом чтении проект поправок к Федеральному закону «О полиции». Инициативу расценивают по-разному, как и положено, она вызывает споры. Однако, несомненно, что после принятия нового документа у МВД появится гораздо больше возможностей. В частности, в части применения табельного оружия и возможности вскрывать автомобили граждан. Эти права уже давно есть у других силовых структур - Росгвардии, ФСО и ФСБ. И приняты в большинстве других стран мира, сообщает NEWS.ru

К конкретике. Отмечается, что, когда закон вступит в силу, полицейские проникать в квартиры, дома, на участки, а также оцеплять их, если это необходимо для задержания подозреваемых. Если есть угроза жизни или опасность теракта, то вскрывать машины тоже будет разрешено. Все эти новшества соответствуют как российскому, так и зарубежному опыту. И применяются другими силовыми ведомствами. Об этом на заседании Госдумы заявил статс-секретарь — замминистра внутренних дел России Игорь Зубов. Кроме того, по его словам, в законопроекте нет ничего сверхъестественного, он лишь приводит действующее законодательство в соответствие с правоприменительной практикой.

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