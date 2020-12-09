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Общество

Доктора опасаются роста депрессий после Нового года

Как сохранить себе хорошее настроение
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Салюта не будет, но это не повод для грусти.

Салюта не будет, но это не повод для грусти.

Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Какие угрозы нас ждут в длинные новогодние каникулы? Эксперты считают, что главная из них - это необходимость длительное время находиться дома. Это грозит тревожными расстройствами разного рода. Например, из-за обильных возлияний - на публике, как правило, люди пьют меньше. В ситуации разбирался NEWS.ru.

В частности отмечается, что вынужденное одиночество провоцирует напряжение. А спутницей алкоголизации становятся преступления, срывы, травмы и несчастные случаи.

В группе риска окажутся не только россияне, у которых есть подобная зависимость. Затяжные алкогольные гулянки опасны и для тех, кто страдает от депрессий и длительное время находится в стрессовой ситуации. Плюс неопределенность из-за коронавируса, страх заболеть и нарастание финансовых сложностей

Постарайтесь включить фантазию и увидеть плюсы, они тоже есть. Нарядите елку, украсьте дом, приготовьте друг другу подарки, больше гуляйте на свежем воздухе, читайте, смотрите добрые фильмы, готовьте вкусную еду. И мир вокруг станет лучше.