Вакцинация от COVID-19 началась в Иркутской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вакцинация от COVID-19 началась в Иркутской области. Первый ее этап, как сообщил министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков, рассчитан на медиков, работающих в "красной зоне" госпиталей и поликлиник с больными коронавирусом пациентами и учителей, тоже попадающих в группу риска.

-В Иркутске вакцинация организована в поликлинике №8 и Областной клинической больнице, отметил министр. - Также такие точки определены в Ангарске и еще пяти районах Приангарья, в том числе в Тайшете, Бодайбо и Усть-Илимске.

Пока прививочную кампанию нельзя назвать масштабной - будут получены две тысячи доз, сейчас уже есть 600, они распределены по территориям. Однако это только начало процесса.

Отметим, что, по данным на 9 января, показатель распространения коронавируса в регионе 1456 на 100 тысяч населения ( в РФ этот показатель - 1718).