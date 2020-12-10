Загадочно исчез три дня назад: поиски пропавшего без вести 14-летнего школьника продолжаются в Иркутске. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

Иркутские полицейские вот уже третий день продолжают поиски пропавшего без вести 14-летнего Дениса Сыроватского. Напомним, еще днем 7 декабря школьник ушел из дома в поселке Дзержинск, и не вернулся. Никто из родных и друзей не знает, где может находиться подросток. Его родители не находят себе места.

- Вместе с полицейскими мальчика ищут десятки волонтеров, - сообщили «КП»-«Иркутск» в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Ориентировки с фотографией пропавшего без вести размещены в СМИ и социальных сетях.

Полицейские еще раз напоминают приметы пропавшего ребенка. На вид ему 13-14 лет, худощавого телосложения, рост 160 см, темно-русые волосы, глаза карие, короткая стрижка. Был одет в темно-синюю куртку с голубыми и красными вставками, серое трико, черные полуботинки и синюю шапку. Всех, кто что-либо знает о местонахождении подростка, просят сообщать в ближайший отдел полиции.