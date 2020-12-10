Шестилетняя девочка погибла на пожаре в Иркутском районе Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В 10 часов утра 10 декабря на пульт пожарно-спасательной службы пришло сообщение о возгорании в частном доме в поселке Ново-Иркутский в Иркутском районе. Горит здание на улице Магистральной. Прибывшие на место спасатели обнаружили девочку 6 лет без признаков жизни. Из дома ее во время пожара вынес отец. Он же и вызвал скорую помощь и пожарных.

«Ребенка передали бригаде скорой помощи», - сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – «К несчастью, медики констатировали смерть девочки».

Тушение пожара сейчас продолжается, идет проливка здания. Причины случившейся трагедии будут известны позже, на месте работает следственно-оперативная группа.

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