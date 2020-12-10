Завершены поиски пропавшего без вести 14-летнего школьника из Иркутска

Завершены поиски пропавшего 14-летнего школьника из Иркутска

В Иркутске успешно завершены поиски 14-летнего подростка, который пропал три дня назад. Напомним, еще 7 декабря мальчик ушел из дома, и не вернулся. Вместе с полицейскими его искали волонтеры и просто неравнодушные жители. Поиски принесли результаты днем, 10 декабря.

- Полицейские заметили подростка на одной из улиц в предместье Радищева, - сообщили «КП»-«Иркутск» в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – С ним все хорошо. Никаких преступлений в отношении него не совершалось.

Где находился трое суток школьник, сейчас выясняют инспекторы по делам несовершеннолетних. С семьей ребенка проводится профилактическая беседа.

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