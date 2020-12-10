Выставка, посвященная 400-летию протопопа Аввакума, откроется в Иркутске

Фото: Иркутский областной краеведческий музей.

Открытие выставки, посвященной 400-летию протопопа Аввакума «Старообрядчество Восточной Сибири: через века путем сохранения традиции», состоится 11 декабря в отделе «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея.

Экспозиция подготовлена совместно с Восточно-Сибирским аналитико-просветительским центром «Согласие» и состоит из экспонатов, характеризующих историю расселения и жизнь старообрядцев на территории Восточной Сибири, а также за ее пределами.

На выставке можно будет увидеть иконы, книги, предметы одежды, посуду и многое другое. Как сообщили в Иркутском областном краеведческом музее, жемчужиной собрания являются многочисленные экспонаты, привезенные сотрудницей музея Анной Поповой из забайкальских экспедиций в 1924-1928 годах.

Напомним, что протопоп Аввакум был видным деятелем старообрядчества в период его возникновения. За свою религиозную деятельность был сослан, заточен в тюрьму и в итоге казнен. В старообрядчестве на протяжении всей его истории являлся авторитетной и знаковой фигурой и почитается как священномученик и исповедник. В декабре 2020 года с момента рождения протопопа Аввакума исполняется 400 лет.