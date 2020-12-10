Конкурс «Сударушка» провели в Тайшетском районе

Фото: Иркутский областной дом народного творчества.

В районном Доме культуры «Юбилейный» Тайшетского района состоялся дистанционный районный конкурс «Сударушка». Его цель – возрождение и сохранение народных традиций, популяризация традиционной народной культуры среди населения. Как рассказала Оксана Николаева, ведущий методист ДК «Юбилейный, в конкурсе приняли участие жительницы Тайшетского района в возрасте от 40 лет. Они представили видеоролики, в которых должны были рассказать о себе, приготовить блюдо русской кухни, продемонстрировать русский наряд и свои таланты. Одним из самых ярких и запоминающимся стал творческий конкурс «Выйду на улицу».

- Все участницы справились с заданиями. Настоящие русские красавицы и хозяюшки покорили жюри. «Сударушки» пели, танцевали, читали стихи, играли на музыкальных инструментах. Одна из участниц исполняла задорные частушки, другая показала свои таланты в качестве ведущей концертных программ и представительницы хореографического коллектива, - отметила Оксана Николаева.