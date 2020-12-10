Фольклорный ансамбль «Прялица» из Куйтуна посетил с гастролями Иркутск

Фото: Иркутский областной дом народного творчества.

Состоялась первая гастрольная поездка народного фольклорного ансамбля «Прялица» из Куйтуна в Иркутск. Как рассказала руководитель ансамбля Александра Джанджгава, вниманию зрителей, которые собрались в Доме ремесел и фольклора, была представлена концертная программа, посвященная русской народной традиционной песенной культуре.

- Радушная атмосфера мероприятия, которая царила в зале, давала ощущения того, что участники и зрители являются давними друзьями. Творчество исполнителей традиционных песен, обрядов, в целом хранителей фольклорных традиций, дает возможность нынешним поколениям увидеть более полную картину жизни наших предков, поэтому мы говорим о том, что такие встречи необходимы для получения более полного представления о народных традициях России, - отметила Александра Джанджгава .

Организуя подобные встречи, «Дом ремесел» объединяет творчество народных умельцев и фольклорных исполнителей, создавая условия для общения, обеспечивая передачу основ народной традиционной культуры молодому поколению.