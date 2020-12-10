В Иркутской области подходит к завершению реализация проекта «Жар-птица»

Реализация проекта «Жар-птица» Иркутской региональной общественной организации поддержки социально-культурных инициатив «ЭРДЭНИ» (Драгоценность), победителя регионального конкурса социально значимых проектов некоммерческих организаций по сохранению национальной самобытности Иркутской области, гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений 2020 года подходит к завершению.

Марина Шабаева, председатель ИРОО «ЭРДЭНИ», напомнила о мероприятиях проекта. Это окружной фестиваль-конкурс традиционной культуры славянских народов; приобретение портативной акустической системы для поддержки лучших самодеятельных коллективов Усть-Ордынского Бурятского округа; издание альбома «По следам Жар-птицы» с хронологией событий фестиваля с 2016 по 2020 годы.

- В ходе долгих обсуждений определены получатели портативных акустических систем в муниципальных районах округа. Это ансамбль белорусской песни «Крынiченька» Аларского района, образцовый детский фольклорный коллектив «Солнышко» Баяндаевского района, народный польский коллектив «Яжумбек» Боханского района, ансамбль «Родные просторы» Нукутского района, народный ансамбль «Зоренька» Осинского района, вокальный ансамбль «Ивушка» Эхирит-Булагатского района, - сообщила Марина Шабаева.

Также она отметила, что идея проекта «Жар-птица» - показать многогранность культуры Усть-Ордынского округа, ее красочность и эмоциональность; рассказать о гармоничном развитии на одной земле разных культур, о традициях и обычаях, единстве мыслей и желании сделать малую родину лучше, благополучнее и комфортнее.