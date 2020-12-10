Названо количество свободных мест в ковидных госпиталях Иркутской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

От того, есть места в госпиталях для больных коронавирусом или нет, насколько легко при необходимости попасть на лечение, зависят жизни людей.

- Нельзя затягивать с обращением в поликлинику, нельзя заниматься самолечением, - сказал в ЗС министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков. - Когда люди старшего возраста приезжают с поражением легких 70% и больше, то прогноз хуже, чем у кого этот процент меньше. Самолечение опасно, оно приводит к тому, что препараты, которые затем используют клиники, уже не работают.

С помещением людей в стационары были большие проблемы еще в октябре.

-Сейчас нет таких острых проблем со скорой помощью, все госпитализируются в срок, места в стационарах есть, - отметил министр здравоохранения региона. - Препаратами большинство обеспечено. Точечные вопросы мы решаем, амбулаторную помощь настраиваем. Но летальность остается высокой.

Чтобы добиться возможности лечить всех, кому нужен кислород и постоянное наблюдение медиков, в регионе открыто 5650 коек в 56 больницах. Сегодня свободны 25% из них. Это резерв на тот случай, если возникнет вспышка заболеваемости. Работа в ковидных госпиталях устроена так, что применяются схемы стационарного лечения разной длительности, и при возможности отправить человека на долечивание домой или в специальный стационар, это и происходит.