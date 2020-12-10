Из-за трех ДТП образовались пробки в Иркутске вечером 10 декабря. Фото: Яндекс.Пробки

Большинство иркутян доберутся сегодня домой не быстро. Пробки в Иркутске 10 декабря вечером образовались на артериях регионального центра. Всему виной три ДТП на дорогах. Так, из-за происшествия на Глазковском мосту по направлению от центра столицы Приангарья в правом ряду случился протяженный затор на ул. Чкалова.

Как сообщает сервис Яндекс.Пробки, «стоят» Иркутный мост, улица Маяковского, Рабочая, часть ул. Ленина, Марата, Тимирязева, Партизанская, Карла Маркса, Карла Либкнехта и Пискунова, 3 Июля. Есть затр ына улице Рабочего штаба. Затруднено движение на улице Трилиссера из-за ДТП.

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