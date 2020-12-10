Отключение отопления в Иркутске 11 декабря 2020: адреса, время возобновления подачи теплоснабжения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение отопления в Иркутске 11 декабря 2020 запланировано в Правобережном и Октябрьских округах. «Тепло» пропадет из части домов в этих районах на срок от четырех до девяти часов.

«Теплоснабжение отключат на несколько часов для диагностики и ремонтных работ на тепловой сети, чтобы избежать аварийных ситуаций в будущем», - сообщил КП-Иркутск Оператор Теплосети Иркутска.

Отключение отопления в Иркутске 11 декабря 2020 пройдет в домах по улицам Трилиссера, Коммунистическая, Подаптечная, Ямская, Красноказачья, Декабрьских Событий, Глеба Успенского, Щорса, а также в поселке Светлый на улице Третья (см. таблицу).

Отключение отопления в Иркутске 11 декабря 2020: адреса

Отключение отопления в Иркутске 11 декабря 2020: адреса. Фото: Оператор Теплосети Иркутска

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