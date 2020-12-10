Отключение света в Иркутске 11 декабря 2020: адреса, время возобновления подачи электроэнергии Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Отключение света в Иркутске 11 декабря 2020 проведут специалисты в Ленинском, Правобережном, Свердловском округах. Электричества не будет в части домов в этих районах от 40 минут до восьми часов.

Отключение света в Иркутске 11 декабря 2020 – мера превентивная. Это необходимо для проведения плановых ремонтов и диагностики электрических сетей. Представители Иркутской Электросетевой компании сообщили КП-Иркутск о том, что иногда сделать необходимые работы в срок не получается, тогда отключение света в Иркутске 11 декабря 2020 продлится немного дольше.

Отключение света в Иркутске 11 декабря 2020 запланировано в домах по улицам Павла Красильникова, Пржевальского, Розы Люксембург, Тельмана, Севастопольская, Глеба Успенского, Рабочего Штаба, Фрунзе, Чапаева и других, а также на нескольких улицах в поселке Мамоны.

Отключение света в Иркутске 11 декабря 2020: Правобережный округ

Отключение света в Иркутске 11 декабря 2020: Правобережный район. Фото: ИЭСК

Отключение света в Иркутске 11 декабря 2020: Ленинский округ

Отключение света в Иркутске 11 декабря 2020: Ленинский район. Фото: ИЭСК

Отключение света в Иркутске 11 декабря 2020: Ленинский район. Фото: ИЭСК

Отключение света в Иркутске 11 декабря 2020: Свердловский округ

Отключение света в Иркутске 11 декабря 2020: Свердловский район. Фото: ИЭСК

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