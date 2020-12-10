Выставка фотографий «Праздники народов Балаганского района – национальный колорит» была организована в Приангарье

Фото: Иркутский областной дома народного творчества.

Онлайн-выставку фотографий «Праздники народов Балаганского района – национальный колорит» провели в Иркутской области. Как рассказала Наталья Казанцева, методист межпоселенческого Дома культуры территории, работы были представлены в номинациях «Портретное фото в национальном костюме», «Портрет народного мастера за работой», «Фото народных национальных костюмов в современном исполнении», «Фото народных праздников». Всего на выставку-конкурс поступило 89 работ, ярко отражающих самобытность Балаганского района.

- Основная цель конкурса - использование фотоискусства для широкой пропаганды традиционной культуры и народного творчества Балаганского района. Жители получили возможность увидеть колорит популярных среди населения народных праздников, разнообразие и оригинальность народных национальных костюмов, - отметила Наталья Казанцева.