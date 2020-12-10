Школьник из села Бельск Черемховского района стал победителем всероссийского конкурса

Фото: Предоставлено КП.

Юрию Потылицыну из села Бельск Черемховского района 9 лет. Он уже не первый год учится традиционному ремеслу - работе с берестой – в местном Доме народного творчества. В этом году школьник победил во Всероссийском детско-юношеском конкурсе по изобразительному, декоративно-прикладному и фото-творчеству среди проживающих на территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. Он стал лауреатом 1 степени в своей возрастной категории в номинации « Резьба и роспись по дереву, плетение из лозы, талаша, бересты, трав и других природных материалов».

Конкурс называется «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет мир!». Он был организован Центром культуры народов России в рамках международного проекта Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока «Дети Арктики» и был посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Как рассказала Тамара Потылицына, методист Дома народного творчества села Бельск, на конкурс юный мастер, под руководством наставника, представил несколько плетеных работ из бересты - сухарницу, конфетницу, небольшие сувенирные лапти. Всего на конкурс поступило свыше 500 работ. Так как мероприятие проходило в основном в дистанционном формате, ребята из отдаленных регионов получили возможность принять в нем участие. Диплом с призовым кубком, сертификат участника конкурса и сувенирная тарелка с названием и символикой детско-юношеского конкурса были доставлены юному мастеру в село Бельск.