Спасатели БПСО обнаружили пропавшего охотника в верховьях реки Чая в горах Бурятии. Фото: БПСО МЧС России

- Просим помощи, просим помощи, - передали через КВ-радиостанцию два охотника из зимовья в верховьях реки Чая в Бурятии.

У одного из них обострилось хроническое заболевание, выбраться самим из труднодоступной местности они никак не смогли бы. Спасатели решили лететь за ними на вертолете. По счастью, в Киренске для заправки как раз остановился борт Красноярского авиационно-спасательного центра (он участвовал в другой спасательной операции), они и выдвинулись на поиски.

Однако, добраться до них просто так не было возможно – по указанным координатам места для посадки не было. Спасателям пришлось десантироваться при помощи вертолетной лебедки. Но, увы, в зимовье никого не было. Но от домишки шел четкий след снегохода.

«Решили идти по следу», - рассказал пресс-службе БПСО спасатель 1 класса Максим Кривошеев. – «По нему вертолет вышел на другие зимовья. У третьего нас встретил человек. Здесь же нашлось место для посадки борта».

Как стало известно КП-Иркутск, спустя час мужчину уже доставили в Киренск и передали врачам скорой помощи. Охотник 1952 года рождения был в состоянии средней степени тяжести.

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