Без отопления остались 480 жителей Нижнеудинска из-за пожара на котельной Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Нижнеудинск Иркутской области накануне произошло аварийное отключение теплоснабжения. Случилось это из-за пожара на котельной.

«Огонь вспыхнул 10 декабря в 20.09 часов вечера», - сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – «В 20.25 возгорание было локализовано, в 20.31 полностью ликвидировано».

Однако, на восстановление работы котельной требуется время. Отопления нет в трех многоквартирных жилых домах. Там проживают 480 человек, из них 146 – дети. Под отключение также попали два магазина и одно бытовое здание, социально-значимых объектов в этом списке – нет. Над устранением аварии работают 35 специалистов.

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