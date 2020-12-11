Фотовыставка «100 чудес света» с уникальными снимками открылась в Иркутске. Фото: предоставлено Иркутским художественным музеем им. В.П. Сукачева

В Иркутске сегодня, 11 декабря, открывается фотовыставка «100 чудес света». В ее экспозицию вошла сотня снимков, сделанных разными фотографами со всего мира.

«На фотографиях можно увидеть фантастические виды природы, животных в самых невероятных и забавных ракурсах, необычных людей, древние руины и современные города», - рассказали КП-Иркутск в Усадьбе Сукачева.

Как отмечают музейщики, с помощью фотографий можно «попутешествовать» по нашей планете, так как география работ необычайно широка, а под каждым снимком есть подпись о том, что в кадре и где он был сделан.

Посмотреть на интересные фотоработы в условиях ограничительных мер можно по предварительной записи. Работать «100 чудес света» будет до 28 февраля.

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