Пострадавшие от наводнения в январе въедут в новые дома в Тулуне

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев встретился в Москве с заместителем Председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным. Речь шла об итогах работы по ликвидации последствий наводнения, которое произошло в регионе летом 2019 года.

Игорь Кобзев сообщил, что в Тулуне выполнено большинство запланированных мероприятий. В конце декабря планируется завершить второй и третий этапы строительства многоквартирных домов в микрорайоне Угольщиков.

- В январе люди уже будут справлять новоселье, - отметил губернатор.

Между тем есть небольшое отставание в рамках возведения индивидуального жилья в микрорайоне Березовая роща Тулуна.

- Будем наверстывать. Люди должны получить ключи от своих домов как можно быстрее, - подчеркнул глава Приангарья.

Также на встрече обсудили вопрос создания защитных дамб. Работы в Тулуне вышли на финишную прямую, в Нижнеудинске и поселке Алыгджер (Тофалария) идет активная фаза строительства. В следующем году в Нижнеудинском районе запланированы масштабные строительные работы, связанные с восстановлением пострадавших территорий.

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