В Иркутске и Ангарске обследуют все дома 335 серии

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в рамках встречи с заместителем Председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным обсудил проблему недостаточно сейсмоустойчивых домов 335 серии, которая в свете недавних землетрясений вновь встала достаточно остро.

- В ноябре началось обследование таких зданий на сейсмоустойчивость. Работы на первом объекте в Ангарске должны завершить до конца года. Результаты экспертизы помогут понять, насколько сильное землетрясение могут выдержать его конструкции. Это важно знать, так как в Иркутской области около 1300 подобных строений. Марат Хуснуллин поддержал инициативу провести обследование всех домов 335 серии в Иркутске и Ангарске, - сообщил Игорь Кобзев.

Глава Приангарья отметил, что после землетрясений Фонд капремонта совместно с управляющими компаниями проводят обследования зданий во всех территориях, где ощущались подземные толчки.

- Наш регион является сейсмоопасным. Все мы помним сильные толчки в сентябре этого года. Конечно, каждого из нас волнует вопрос безопасности. Что делать, когда стены ходят ходуном? Куда бежать? И выдержит ли дом? В нашем регионе дома строятся с учетом повышенной сейсмики. Но многие здания старые, были построены более полувека назад. В связи с этим особенно важным является вопрос обследования строений, - сказал глава региона.

Губернатор также сообщил, что Иркутская область рассчитывает войти в федеральную программу по строительству новых домов взамен аварийных хрущевок. Сейчас идет работа по подготовке документов в министерство строительства Российской Федерации.

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