Трое иркутян чудом спаслись из провалившегося под лед Лэнд Крузера. Фото: ГУ ЧС России по Бурятии

ЧП произошло вечером, 10 декабря на реке Китой в Бурятии. Трое иркутян, несмотря на неокрепший еще лед, решили проехать реку вблизи участка Владимирский на автомобиле Тойота Лэнд Крузер. Едва отъехав от берега, внедорожник провалился. Мужчины смогли сами выбраться из машины и добраться на берег. Там они дозвонились до местных спасателей. На место выехали сотрудники Бурятской республиканской поисково-спасательной службы из поселка Кырен.

- Когда наши спасатели приехали, мужчины уже развели костер и сушили верхнюю одежду. – сообщили «КП»-«Иркутск» в пресс-службе ГО ЧС России по Бурятии. – После этого их доставили в поселок Монды.

Сейчас жизни спасенных иркутян ничего не угрожает.