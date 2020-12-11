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Трое иркутян чудом спаслись из провалившегося под лед Лэнд Крузера

Мужчины сами выбрались из салона авто
Андрей СИНЬКОВАндрей СИНЬКОВ
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Трое иркутян чудом спаслись из провалившегося под лед Лэнд Крузера. Фото: ГУ ЧС России по Бурятии

Трое иркутян чудом спаслись из провалившегося под лед Лэнд Крузера. Фото: ГУ ЧС России по Бурятии

ЧП произошло вечером, 10 декабря на реке Китой в Бурятии. Трое иркутян, несмотря на неокрепший еще лед, решили проехать реку вблизи участка Владимирский на автомобиле Тойота Лэнд Крузер. Едва отъехав от берега, внедорожник провалился. Мужчины смогли сами выбраться из машины и добраться на берег. Там они дозвонились до местных спасателей. На место выехали сотрудники Бурятской республиканской поисково-спасательной службы из поселка Кырен.

- Когда наши спасатели приехали, мужчины уже развели костер и сушили верхнюю одежду. – сообщили «КП»-«Иркутск» в пресс-службе ГО ЧС России по Бурятии. – После этого их доставили в поселок Монды.

Сейчас жизни спасенных иркутян ничего не угрожает.

ЧП