Конкурс «Моя любимая станица» прошел в Иркутске

Фото: Иркутский областной дом народного творчества.

В столице Приангарья подвели итоги областного заочного смотра-конкурса традиционной казачьей культуры и художественного творчества. В нем приняли участие представители Иркутского войскового казачьего общества «Моя любимая станица», 47 коллективов и 520 солистов из 20 муниципальных образований региона - Зимы, Черемхово, Ангарска, Усолья-Сибирского, Тулуна, Нижнеудинска, Усть-Кута, Саянска, Иркутска, а также Боханского, Куйтунского, Усольского, Чунского, Слюдянского, Киренского, Нижнеилимского, Черемховского, Шелеховского, Эхирит-Булагатского, Заларинского районов. Об этом сообщили в Иркутском областном доме народного творчества.

Так как в связи с пандемией коронавирусной инфекции мероприятие проходило в онлайн-формате, жюри оценивало творческие номера по видео. Всего в рамках конкурса было пять номинаций: «Фольклорные и аутентичные исполнители», «Сценический песенный фольклор», «Инструментальное исполнительство», «Хореография», «Казачий обряд», «Устный фольклор».

Изучив видеоработы, жюри отметило высокий уровень исполнительского мастерства и качество репертуара. Лауреатами I, II и III степени стали 20 коллективов.

Напомним, что такой смотр-конкурс проводится в Иркутской области ежегодно. Цель мероприятия: сохранение, развитие и популяризация самобытной вокальной, инструментальной, празднично-обрядовой, семейно-бытовой казачьей культуры.