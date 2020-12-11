В Иркутске завершается межрегиональный этап фестиваля «Многоликая Россия»

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В Иркутске подходит к завершению Межрегиональный этап IV Всероссийского фестиваля-конкурса оркестров и ансамблей национальных инструментов народов России «Многоликая Россия».

В течение трех дней его участники - представители более ста творческих коллективов из сорока регионов страны – боролись за звание лауреатов. В рамках фестиваля прошли видеоконференция и круглый стол, а также мастер-классы «Методика преподавания игры на морин хууре», «Алтайские народные музыкальные инструменты: общий обзор, приемы игры и использование в практической работе», «Подготовка дирижера к репетиции, основные этапы работы с оркестровым коллективом».

На платформе zoom гости и участники мероприятия обсудили проблемы сохранения и развития исполнительства на национальных народных инструментах.

Подарком для всех участников и зрителей фестиваля-конкурса стало выступление оркестра национальных инструментов Государственного ансамбля песни и танца «Степные напевы».