В Приангарье подвели итоги межрегионального этапа фестиваля «Многоликая Россия»

Фото: Иркутский областной дом народного творчества.

Межрегиональный этап IV Всероссийского фестиваля-конкурса оркестров и ансамблей национальных инструментов народов России «Многоликая Россия» завершился в Иркутской области.

Он проходил в течение трех дней в онлайн-формате, который позволил расширить число участников. Всего на конкурс было заявлено 109 любительских коллективов, включая 33 оркестра и 76 ансамблей, в составе которых 1250 человек из 38 регионов России.

Все они показали мастерство владения старинными национальными музыкальными инструментами. Победителей определили в четырех номинациях среди детских, студенческих, взрослых любительских, а также муниципальных ансамблей и оркестров. Звания лауреата I степени удостоены 13 коллективов. Дипломы лауреата II степени получили 15 ансамблей и оркестров, III степени – 20.

Фото: Иркутский областной дом народного творчества.

Также во всех номинациях был и приз зрительских симпатий. Кому его вручить, решали с помощью интернет-голосования.

Напомним, что главная цель фестиваля Многоликая Россия»– изучить, сохранить и приумножить традиции исполнительства на национальных инструментах народов Российской Федерации.