Иркутскому областному дому народного творчества 80 лет

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В 2020 году Иркутскому областному Дому народного творчества исполняется 80 лет. Цель его работы - обеспечение государственной культурной политики по сохранению нематериального культурного наследия, развитию народного художественного творчества, любительского искусства во всем многообразии жанров и этнических особенностей. Миссия - сохранение нематериального культурного наследия народов и народностей Иркутской области.

Дом народного творчества не прекращал свою деятельность даже во время Великой Отечественной войны. В октябре 2003 года коллектив переехал на улицу Свердлова, в отреставрированный памятник архитектуры.

Специалисты учреждения проводят международные, всероссийские, областные фестивали и конкурсы, участвуют в издании сборников «Фольклор Иркутской области», «Этнография Иркутской области», «Народная культура Приангарья».

За годы работы организация поощрялась Государственным Российским Домом народного творчества, была отмечена дипломом Министерства культуры РФ, региональными наградами.