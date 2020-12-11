Журналисты «Комсомольской правды» стали победителями конкурса на лучшие материалы о Законодательном Собрании Иркутской области

ФОТО: Любовь Леонова.

В Законодательном Собрании Иркутской области наградили журналистов, которые стали победителями в конкурсе на лучшие материалы по освещению деятельности областного парламента в СМИ. Среди них сразу два сотрудника «Комсомольской правды».

Это руководитель проекта радио «Комсомольская правда» в Иркутске Наталья Кравченко. Ей не было равных в номинации «Лучший радиоматериал о законодательной деятельности Законодательного Собрания Иркутской области в областном СМИ». И Яна Лисина, заместитель редактора по газете – в номинации «Лучший журналистский материал о законодательной деятельности Законодательного Собрания Иркутской области в областном печатном или сетевом СМИ».

Победителям вручили дипломы, цветы в торжественной обстановке в зале заседаний. Депутаты сказали журналистам много хороших слов, отметили важность и значимость их работы.

«Освещать процессы законотворчества непросто. Вы все наблюдаете, как проходят наши сессии и комитеты, и знаете, что из пятидесяти вопросов сессии, интересными и острыми могут быть, например, всего два-три,- сказал председатель областного парламента Александр Ведерников. - Но даже самым сложным темам вы можете придать живой интерес в своих сюжетах, статьях и новостях. Только настоящие профессионалы могут ясно, доходчиво и интересно рассказать жителям Иркутской области о работе депутатов, важных законотворческих инициативах. Благодарю вас за этот каждодневный труд».

В конкурсе экспертный совет рассмотрел 81 работу по итогам 2019 года. Заявки поступили от 34 СМИ Иркутской области. И это больше, чем в прошлом году.

ФОТО: Лариса Федорова.

Победители получат денежный приз. Как отметил Александр Ведерников, более 10 лет депутаты награждают лучших парламентских журналистов, что говорит о доверительном диалоге и сотрудничестве областного парламента и региональных средств массовой информации.

Кто еще среди победителей?

В номинации «Лучшая фотография, лучший фоторепортаж, лучший видеоматериал о депутатской работе, о деятельности Законодательного Собрания Иркутской области в средствах массовой информации» – Петрова Наталья Глебовна, главный редактор телекомпании «Усолье»;

В номинации «Лучший цикл материалов о депутатской работе, о деятельности Законодательного Собрания Иркутской области в средствах массовой информации» – Мустафина Наталья Игоревна, корреспондент ОГАУ «Редакция газеты «Областная»»;

В номинации «За многолетний труд и вклад в развитие парламентской журналистики Иркутской области» – Елизарьев Алексей Алексеевич, редактор сетевого издания «Орда Инфо»;

В номинации «Лучший журналистский материал о депутатской работе в областном печатном или сетевом средстве массовой информации» – Щербаков Егор Борисович, корреспондент газеты «Восточно-Сибирская правда»;

В номинации «Лучший видео- или радио- журналистский материал о депутатской работе в областном СМИ» – Романова Яна Юрьевна, корреспондента ООО «Телекомпания «АИСТ»;

В номинации «Лучший видеоматериал о законодательной деятельности Законодательного Собрания Иркутской области в областном СМИ» – Малышкина Елена Анатольевна, специальный корреспондента ФГУП «ВГТРК» «ГТРК» «Иркутск»;

В номинации «Лучший видео- или радиожурналистский материал о депутатской работе в районном СМИ» – Никифорова Наталья Владимировна, шеф-редактора отдела новостей АО «Телекомпания АКТИС»;

В номинации «Лучший журналистский материал о депутатской работе в районном печатном или сетевом СМИ» – Васильева Татьяна Викторовна, заместитель главного редактора МБУ редакция газеты «Эхирит-Булагатский вестник».