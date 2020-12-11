Из-за денежного долга, сибиряк застрелил трех мужчин в гараже. Фото: СУ СК России по Иркутской области

Трагедией закончилась 23 января 2020 года встреча четырех знакомых в одном из гаражных кооперативов Усть-Илимска. В какой-то момент, между мужчинами завязалась ссора из-за невозвращенного денежного долга одним мужчиной другому. Один из приятелей, вместо того, чтобы уладить конфликт мирно, достал из кармана оружие, и выстрелил в двух 31-летних и одного 32-летнего знакомого. От полученных травм те скончались на месте. Чтобы скрыть следы, преступник поджег гараж, и скрылся.

Стрелка удалось задержать по горячим следам. Им оказался 31-летний местный житель. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц, с целью скрыть другое преступление».

- Расследование этого дела завершено, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. - Обвинительное заключение направлено в суд. Вскоре мужчине будет вынесен приговор.

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