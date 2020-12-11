СК завел уголовное дело по факту массового отравления в детском саду в Ербогачене Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления в детском саду Ербогачена, что на севере Иркутской области. В больнице все еще лечатся трое малышей, их состояние удовлетворительное.

- Напомним, в конце ноября дети стали поступать в больницу с признаками отравления после приёма пищи в детскому саду, - сообщили в СУ СКР по Иркутской области. - В настоящее время у 44 человек, в числе которых 38 детей, обнаружен сальмонеллез.

Сотрудники Роспотребнадзора проверили в детсаду пищеблок, воду, продукты, поверхности. Предварительно, малыши и персонал отравились куриными котлетами, приготовленными с нарушениями технологии. Дошкольное учреждение временно закрыто.

Как стало известно "КП"-Иркутск, уголовное дело расследуется по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Следователи допрашивают работников детсада, нужные документы изъяты.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08