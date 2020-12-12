Водителя, который сбил пешехода и скрылся, разыскивают в Иркутске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники полиции разыскивают водителя, который сбил мужчину на дороге и скрылся с места ДТП. Это произошло в ночь с 5 на 6 декабря на улице Депутатская в Иркутске. Автомобилист не заметил пешехода и наехал на него, после чего поспешил уехать, не оказав пострадавшему помощь.

"В результате аварии 35-летний мужчина получил различные травмы, и его доставили в больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Водитель же по-прежнему продолжает скрываться от правосудия".

По предварительной информации, которая есть у сотрудников полиции, нарушитель управлял автомобилем марки "Тойота Ленд Крузер Прадо" темно-зеленого цвета с регистрационными номерами Н359ВЕ138. Всех, кто знает что-нибудь о местонахождении водителя, или видел момент ДТП, просят обратиться в отделение полиции или позвонить по телефону доверия МВД.