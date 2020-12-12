279 новых случаев коронавируса подтвердились в Иркутской области за сутки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Коронавирус продолжает распространяться в Иркутской области. По состоянию на утро 12 декабря в регионе выявили 279 новых случаев COVID-19. Всего же с начала пандемии было зарегистрировано 35658 зараженных.

"В больницах Иркутской области продолжают проходить лечение 3689 пациентов, - сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. - За состоянием остальных больных медики наблюдают амбулаторно".

За минувшие сутки от коронавируса смогли вылечиться 256 жителей региона. Всего же тех, кто смог победить болезнь, 31174. К сожалению, без потерь тоже не обошлось. 12 декабря медики зафиксировали смерть 16 пациентов с коронавирусом. Всего жертв вируса в Иркутской области 1053. Также есть и те, кто умер от иных тяжелых заболеваний, не связанных с COVID-19. Таких случаев 160.