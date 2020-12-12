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Общество

Нелегальные мигранты работали на ферме под Иркутском

Их обнаружили во время рейда по проверке соблюдения миграционного законодательства
Анна ПОПОВА
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Более 10 нелегальных мигрантов работали на ферме под Иркутском

Более 10 нелегальных мигрантов работали на ферме под Иркутском

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Полицейские продолжают следить за исполнением миграционного законодательства в Иркутской области Так, например, 8 декабря оперативники совместно с бойцами ОМОНа провели рейд на одной из ферм в селе Хомутово Иркутского района.

"В результате проверки выяснилось, что в тепличном хозяйстве трудятся нелегальные мигранты, которые приехали в Россию, нарушив действующее законодательство", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Сотрудники МВД выявили более 10 нарушений миграционного законодательства. Было составлено 13 административных протоколов, 7 из которых касались незаконного трудоустройства в Иркутской области и 6 - нарушения правил въезда в Россию. Как правило, нелегальные работники отделываются штрафами, но иногда дело доходит и до суда. В тех случаях, когда мигранты часто нарушают действующее законодательство, их могут выдворить из страны.