Проезд по улице Костычева ограничат с 14 декабря в Иркутске Фото: Андрей МИРЕЙКО

А сейчас важная информация для иркутских автомобилистов! В ближайшее врем движение по одной из дорог в Свердловском районе будет частично перекрыто. Речь идет об участке улицы Костычева в районе дома номер 27/13.

"С 9 утра 14 декабря до 8 вечера 25 декабря проезд будет ограничен по правой полосе в направлении от Варламова до Гончарова", - сообщили в пресс-службе оператора тепловых сетей Иркутска.

Причиной временного перекрытия движения станут работы на участке тепловых сетей. Необходимо провести их текущий ремонт, а для этого нужно вскрыть асфальт и откопать трубы. Водителям стоит быть особенно внимательными и планировать свой маршрут заранее, не забывая о перекрытых улицах. В противном случае вы рискуете попасть в серьезную пробку и потерять время.