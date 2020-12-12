Новое рентгеноборудование передали Ивано-Матренинской детской больнице Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для иркутской Ивано-Матренинской детской клинической больницы приобрели новое рентгеноборудование. Оно предназначено в основном для лечения переломов и поможет более оперативно оказывать помощь маленьким пациентам.

"Ранее оба аппарата для рентгена в больнице вышли из строя, что значительно осложняло процесс лечения детей с различными повреждениями опорно-двигательного аппарата, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. - Стоимость новой системы составила 12,7 миллиона рублей. Ее уже установили в оперативном блоке".

Новая С-дуга для рентгена позволит врачам оказывать помощь травмированным пациентам под визуальным контролем, не дожидаясь готовности снимков. Это поможет ускорить диагностику повреждений различной степени сложности. Кстати, 11 декабря новый аппарат уже продемонстрировал свои возможности - его использовали при обследовании ребенка с переломом.