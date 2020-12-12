Пожарные из Усть-Илимска вылепили из снега вертолет МЧС Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Пожарные из Усть-Илимска прославились на всю Иркутскую область благодаря своему необычному творчеству. Накануне они сделали из снега и льда скульптуру в виде модели вертолета Ми-26 в традиционных цветах МЧС России в натуральную величину. Более того, самодельный транспорт даже снабдили винтом с движущимися лопастями.

"Скульптуру они сделали в рамках конкурса, приуроченного к 30-летию со дня основания Министерства чрезвычайных ситуаций", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Напомним, пожарные из Усть-Илимска уже принимали участие в этом конкурсе в прошлом году и заняли первое место. Тогда они создали снежную модель танка Т-34. Эту композицию они посвятили 75-летнему юбилею победы в Великой Отечественной войне. В качестве главного приза им тогда вручили новый пожарный автомобиль. Может быть, они станут победителями и на этот раз.