Отключение света в Свердловском районе Иркутска 14 декабря: сроки, адреса Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Жителям одного из округов города некоторое время придется посидеть без электричества. Отключение света в Свердловском районе Иркутска 14 декабря ожидает тех, чьи дома находятся на улицах Березовая и Читинская, а также в переулке Ольхонский.

"Причина отключения света в Свердловском районе Иркутска 14 декабря - проведение плановых работ на участке сетей, - сообщили в Иркутской электросетевой компании. - Приносим извинения за неудобства - впоследствии они обернутся более надежной подачей электроэнергии в дома потребителей".

Чтобы узнать наверняка, попадает ли ваша квартира под отключение света в Свердловском районе Иркутска 14 декабря, внимательно изучите таблицу, которая размещена ниже. В ней указаны все номера домов, в которых ожидаются проблемы с электричеством, а также примерные сроки его восстановления.