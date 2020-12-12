Отключение горячей воды в Иркутске 14 декабря: адреса, когда дадут Фото: Дмитрий СМИРНОВ

Некоторым жителям нашего города временно придется обходиться только холодным водоснабжением. Потому что отключение горячей воды в Иркутске 14 декабря ожидается в трех округах. Неудобства коснутся тех, кто живет в Свердловском, Правобережном и Октябрьском округах.

"Отключение горячей воды в Иркутске 14 декабря на несколько часов связано с необходимостью проведения диагностики и текущего ремонта на теплосетях, - сообщили в пресс-службе городского оператора тепловых сетей. - Это необходимо, чтобы предотвратить возможные коммунальные аварии в будущем".

Узнать, не попадает ли ваш дом под отключение горячей воды в Иркутске 14 декабря, поможет таблица, которая размещена ниже. В ней указаны точные адреса, по которым ожидаются перебои с горячей водой, а также примерное время восстановления ее подачи в дома потребителей.