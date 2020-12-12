ХК Ермак уступил нефтекамскому Торосу в выездном матче Фото: Анна ПОПОВА

После удачной домашней серии из 8 побед ангарский ХК Ермак начал выезд не очень успешно. В матче ВХЛ против Тороса в Нефтекамске оранжевая дружина проиграла со счетом 1:3.

"Единственную шайбу в ворота хозяев на 49 минуте в меньшинстве забросил капитан ХК Ермак Максим Юшков", - сообщается в текстовой трансляции встречи на официальном сайте ВХЛ.

Вышеупомянутый гол ангарчане забили уже при счете 2:0 в пользу команды из Нефтекамска. первый раз хозяева огорчили вратаря Ермака на 15 минуте. А уже во втором периоде они смогли удвоить преимущество. После того, как оранжевая дружина размочила счет, цифры на табло долго не менялись. И только за минуту до конца встречи точку в этом противостоянии поставил Торос, забросив в ворота голкипера гостей третью шайбу.