Погода на 13 декабря в Иркутске: днем похолодает до -17 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Морозы, зашедшие в Иркутск перед самыми выходными, не собираются сдавать свои позиции. Вот и в воскресенье, 13 декабря, выходя из дома, горожанам стоит как следует утеплиться. По прогнозу управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Иркутске столбик термометра покажет -15, -17 градусов. Снега в городе не ожидается. Ветер подует западный, юго-западный 2-7 м/с.

По Иркутской области прохладнее. Синоптики обещают 13 декабря переменную облачность. Местами возможен небольшой снег. Ветер подует юго-западной, юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. температура-15,-20 градусов, в пониженных формах рельефа -24,-29, в северных и верхнеленских районах -24,-29, местами -34,-39, в Катангском районе и вовсе -38,-43. Кстати, из-за морозов оперативные группы спасателей следят за безопасностью водителей на трассе и при необходимости готовы оказать им экстренную помощь. В случае непогоды спасатели советуют воздержаться от дальних поездок.

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