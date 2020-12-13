Братский саночник Семен Павличенко занял 4-е место на этапе Кубка мира в Оберхофе. Фото: Федерация санного спорта России.

Совсем немного не дотянул до медалей очередного этапа Кубка мира по санному спорту братский спортсмен Семен Павличенко. В немецком Оберхофе, где и проходили соревнования, 29-летний сибиряк остановился в шаге от пьедестала, заняв 4-е место в индивидуальной гонке. Как сообщают в федерации санного спорта России, золото завоевал немец Феликс Лох. Вторым стал его соотечественник Йоханнес Людвиг, бронза досталась Йонасу Мюллеру из Австрии.

Еще один братчанин Александр Горбацевич довольствовался в Оберхофе лишь 23-м местом. А вот еще один лидер сборной России Роман Репилов финишировал 5-м.

Напомним, на прошлом этапе Кубка мира в немецком Альтенберге Семен Павличенко завоевал серебряную медаль в командной эстафете.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Саночник Семен Павличенко: «Коронавирус пережду у бабушки в деревне» (Подробности)