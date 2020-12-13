Бухгалтер из Нижнеилимска «подарила» мошенникам более 1 миллиона рублей Фото: Александр ГЛУЗ

Мошенники продолжают обманывать доверчивых жителей Иркутской области. Очередной жертвой аферистов стала бухгалтер из Нижнеилимска. Ее обманули по классической схеме. Сибирячке позвонил мужчина и, представившись работником прокуратуры, сообщил, что ей положена компенсация за моральный вред от лекарств, которые она раньше выписывала. Для получения денег он попросил позвонить по указанному им телефону.

Женщина поверила и набрала номер, после чего несколько дней подряд перечисляла по надуманным поводам деньги. Собственных сбережений на это у женщины не хватило, и она оформила в банке кредит. В общей сложности она перевела мошенникам более 1 миллиона рублей.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Полицейские еще раз напоминают жителям Приангарья о том, что обо всех судебных решениях истцам сообщается в письменном виде. Любые телефонные звонки о выплатах, являются продуманной преступной схемой.