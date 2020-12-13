Еще 275 человек заразились коронавирусом в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области продолжает расти количество зараженных коронавирусом. К воскресенью, 13 декабря опасную инфекцию подхватили еще 275 человек. За все время распространения COVID-19 в нашем регионе уже 35 933 заболевших. Госпитализировано на данный момент 3 796 сибиряков. В больницы отправлены еще 107 инфицированных.

Увы, но вновь выросло и количество умерших. За сутки от коронавируса скончались еще 15 жителей Приангарья. Всего, скончались уже 1 068. Еще 162 ушли из жизни от заболеваний, не связанных с COVID-19. Прирост за сутки составил два человека.

Есть и приятные новости. Болезнь победили еще 224 жителя Иркутской области. У нас уже 31 398 выздоровевших.

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