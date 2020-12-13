За сутки от коронавируса умерли 15 жителей Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области с каждым днем растет не только количество зараженных коронавирусом, но и число умерших от этой опасной болезни. За последние сутки от COVID-19 скончались еще 15 человек. За все время распространения COVID-19 в нашем регионе уже 1 068 смертей от ковида. Еще 162 ушли из жизни от заболеваний, не связанных с COVID-19. Прирост за сутки составил два человека. Такие данные приводит оперативный штаб правительства Иркутской области.

Что касается инфицированных, то к 13 декабря коронавирус подхватили еще 275 жителей Иркутской области. За все время распространения COVID-19 в нашем регионе уже 35 933 заболевших.

А теперь о тех, кто уже победил болезнь. За сутки выздоровели 224 жителя Иркутской области. С начала распространения инфекции у нас уже 31 398 выздоровевших.

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