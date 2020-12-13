31 декабря в Бурятии объявят выходным днем Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Бурятии 31 декабря объявят выходным днем. Такое решение озвучил глава республики Алексей Цыденов во время прямого эфира в своем аккаунте в "Инстаграм".

- Поддерживаю обращение. Такой указ подпишу и буду рекомендовать всем, чтобы 31 декабря был выходным, - сообщается в стенограмме эфира, опубликованной на сайте правительства Бурятии. - Соответственно, этот выходной день мы перенесем на другой, и в целом рабочие часы сохранятся. С учетом того, что праздник, готовиться надо, и чтобы не создавать в магазинах ажиотаж, чтобы люди в очередях в магазинах не толкались и не создавать ковидную нагрузку, 31 декабря объявим выходным.

Как стало известно "КП"-Иркутск, глава Бурятии также добавил, что, возможно, общепиту в республике разрешат подольше работать в новогоднюю ночь. Пока же установленный режим - до 23 часов.

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