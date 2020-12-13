Отключения света в Иркутском и Шелеховском районах 14 декабря: адреса и сроки Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Отключения света в Иркутском и Шелеховском районах 14 декабря будут плановыми. Электричество временно пропадет в некоторых домах на Голоустненском тракте, в селе Смоленщина, в деревнях Лыловщина и Московщина в Иркутском районе, а также на нескольких улицах в Шелехове.

- Иркутская электросетевая компания с наступлением особо низких температур минимизирует плановые работы с ограничением электроснабжения, а также переносит на этот период те работы, которые не требуют отключений, - прокомментировали отключения света в Иркутском и Шелеховском районах 14 декабря в группе "Свет 38" во "ВКонтакте". - Полностью исключить их нет возможности, в том числе в связи с обязательствами по подключению новых потребителей.

По каким конкретно адресам и на какое время запланированы отключения света в Иркутском и Шелеховском районах 14 декабря, смотрите в таблицах ниже.

Отключения света в Смоленщине. Фото: группа "Свет 38" во "ВКонтакте".

Шелеховский район. Фото: группа "Свет 38" во "ВКонтакте".

Голоустненский тракт. Фото: группа "Свет 38" во "ВКонтакте".

Иркутский район. Фото: группа "Свет 38" во "ВКонтакте".

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