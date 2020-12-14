Пробки в Иркутске 14 декабря: утром на дорогах города два ДТП. Фото: Яндекс

Пробки в Иркутске утром 14 декабря образовались на дорогах города. Из-за ДТП образовались заторы в районе Глазковского моста, есть авария на самой переправе и на ул. Челнокова. Пробка из Ленинского района начинается еще от остановки «Военный городок», сложно проехать по Иркутному мосту, улицам Боткина и Маяковского, Гоголя, Пушкина, Профсоюзной.

Дорога из Ленинского района через Иннокентьевский мост также будет не простой. «Стоят» сам мост, прилегающая улица Олега Кошевого. Есть заторы на Сурнова и Рабочего Штаба.

«В Иркутске 8 баллов, это на 3 балла больше, чем обычно в это время в понедельник», - сообщили КП-Иркутск сотрудники Яндекс. – «Ожидается, что пробки начнут снижаться в ближайший час и к 10 часам достигнут 4 баллов».

Еще одно ДТП есть на улице Пискунова, но там серьезной пробки оно не вызвало. На картах Яндекс.Пробки улица отмечена желтым цветом. Красным отмечены ул. Байкальская и подъездные пути к Академическому мосту.

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