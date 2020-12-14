Погода в Иркутске 14 декабря: день будет самым холодным за последние 10 лет Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 14 декабря. В городе сегодня днем будет холодно, но не так, как это было в 1965 году. Тогда днем столбики уличных термометров показывали -41 градус. Сегодня небесная канцелярия проявит снисходительность, днем за окном ожидается до -20.

Утром погода в Иркутске 14 декабря все же ставит некоторые рекорды. Яндекс сообщает, что -25 градусов, до которых опустились значения уличных градусников, это на 13 градусов ниже климатической нормы.

«Ощущается как –30», - сообщили КП-Иркутск сотрудники Яндекс. – «Влажность воздуха повышенная — до 73%. Уровень солнечного ультрафиолетового излучения низкий».

Облачность в понедельник переменная, дует тихий ветер с северо-востока. Атмосферное давление нормальное — 730 мм ртутного столба.

Кстати, самое теплое 14 декабря было в 1963 году. Тогда воздух прогрелся до +1 градуса.

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